Актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", изумила атмосферным кадром и пикантной выходкой
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделав репост со странички российского Vogue.
"Сегодня в прокат вышел фильм «На острие», где Светлана Ходченкова сыграла главную роль", - говорится в сообщении.
На снимке стройная блондинка позировала в белом платье с корсетом и рукавами-"фонариками". Светлана задрала пышную юбку, оголив прелестные ножки. Девушка отвела руки назад, а шею вытянула вперед - заметно, как напряглись ее мышцы.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, представители сильного пола рассыпались в комплиментах:
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"Идеальная женщина 👍🤗"
"Космическая!"
"Сама грация"
"Белая метелица"
"Света привет буду краток - такие фото на вес золота👏"
"Снежная королева"
"Хрупкость и беззащитность, обнаженность души❤️"
"Какие роскошные Линии! Красивая женщина красива во всём!"
"Ну это воообще!!!!!Лань!!🤍🙌🏽"
"А ты жестокая)))"
Ранее мы рассказывали, Ходченкова вызвала восторг неожиданным образом. Девушка в наряде прошлых столетий изображала куклу - она даже уселась в театральном кресле, сложив неестественно руки.
Необычный лук дополнил соответствующий грим и прическа.
«Нет! Светлана дома без гримма! Натуральная! Красивая! И прекрасная! А это кукла!», «Мария Антуанетта», «Хороша, как всегда», «Леди Баттори в отпуске», «Ой какое фото! А где это, что это, кто автор?», «Ой! Какая классная Света», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".
Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова свела с ума соблазнительным декольте: "Завораживаешь".
Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова ошеломила новым образом: «Ну прям девчонка студентка».