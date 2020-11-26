Актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", изумила атмосферным кадром и пикантной выходкой

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделав репост со странички российского Vogue.

"Сегодня в прокат вышел фильм «На острие», где Светлана Ходченкова сыграла главную роль", - говорится в сообщении.

На снимке стройная блондинка позировала в белом платье с корсетом и рукавами-"фонариками". Светлана задрала пышную юбку, оголив прелестные ножки. Девушка отвела руки назад, а шею вытянула вперед - заметно, как напряглись ее мышцы.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, представители сильного пола рассыпались в комплиментах:

"Идеальная женщина 👍🤗"

"Космическая!"

"Сама грация"

"Белая метелица"

"Света привет буду краток - такие фото на вес золота👏"

"Снежная королева"

"Хрупкость и беззащитность, обнаженность души❤️"

"Какие роскошные Линии! Красивая женщина красива во всём!"

"Ну это воообще!!!!!Лань!!🤍🙌🏽"

"А ты жестокая)))"

Ранее мы рассказывали, Ходченкова вызвала восторг неожиданным образом. Девушка в наряде прошлых столетий изображала куклу - она даже уселась в театральном кресле, сложив неестественно руки.

Необычный лук дополнил соответствующий грим и прическа.

«Нет! Светлана дома без гримма! Натуральная! Красивая! И прекрасная! А это кукла!», «Мария Антуанетта», «Хороша, как всегда», «Леди Баттори в отпуске», «Ой какое фото! А где это, что это, кто автор?», «Ой! Какая классная Света», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова свела с ума соблазнительным декольте: "Завораживаешь".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова ошеломила новым образом: «Ну прям девчонка студентка».