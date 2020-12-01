Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в выгодном ракурсе
На фото Светлана позирует в штанах и корсете, а на голове можно увидеть фехтовальную маску. Звезда дополнила образ перчатками, а в одной руке держала шпагу. Ходченкова развернулась спиной и показывала идеальную рельефную спину. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Боже, вот когда видна грамотная работа фитнес-тренера. Идеальный рельеф", - подписано было фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм.
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Сообщалось, что российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова показала себя в новом изящном образе.
Так, актриса опубликовала на своей странице портретное фото, на котором можно увидеть красивый вечерний макияж и изящные украшения.
Мы писали, что 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая сыграла в фильмах «Квартал 95», стала гостей фотоинтервью, в котором рассказала о своих проектах и личном.
Он опубликовал серию фото с Ходченковой, которые сделал во время интервью. Светлана сделала невероятно красивую укладку. Ее кудри украшали изящное лицо, превращая ее в настоящую лесную нимфу.
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