Українська співачка Настя Каменських наслідувала приклад Потапа і стала детективом шоу "Маскарад"

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня оголосила, що візьме участь у шоу.

"Друзі, рада з вами поділитися новиною, що я стала детективом нереально популярного у всьому світі шоу "Маска", який пройде на каналі @kanalukraina! Це адаптація всесвітньо відомого шоу "The Masked Singer", яка підкорює глядачів у всіх країнах", - зазначила Каменських.

Свій пост Настя супроводила фотографією зі зйомок. На ній був одягнений незвичайний латексний костюм зі сріблястими прикрасами.

У коментарях до посту шанувальники залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики. Глядачі згадали, що нещодавно таке ж шоу вийшло на "1+1". До речі, суддею в ньому був чоловік Насті Потап. Артистка ж стане суддею в конкуруючому проекті.

"А Потап не буде ревнувати?", "Красива", "Вау", "Настя, це любов", «клас», «буде бомба», «добре, що не на 1+1", " серйозно?))) Він тепер буде на всіх каналах?)) ну може ця адаптація вийде більш успішна, ніж на 1+1)», «головне щоб це шоу не було таким же жахливим і неякісним як на 1+1», «Обов'язково буду дивитися», «Ти просто крута», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських в сітчастих колготках вразила своїми габаритами, переборщивши з фотошопом: "Боже, що з ногами?".

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