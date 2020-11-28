Легендарна українська співачка Настя Каменських змусила фанатів "пускати слюні", засвітивши бездоганні ноги в сітці

Як розповідає Politeka, знімок знаменитість розмістила у себе на сторінці в Instagram.

"Відправляю вам свій яскравий вайб - ️ і нехай ваш сьогоднішній вечір стане таким же яскравим! 🤩 Як вам цей образ?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Каменських позує в чорній міні-сукні, виставивши напоказ ідеальні ноги в сітці. Крім того, образ знаменитість доповнила червоними ботфортами, що привело в «дикий» захват її шанувальників. Серед лайкнувших знімок виявилася і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк.

«Ах, ноги від вух», «вау, шикарно», «богиня», «класс», « яскрава», «офігенні ноги», «дуже круто виглядаєш», «ви така красива, а ноги, просто клас», «бомба», «ну нечесно ж бути такою ногастой», «мені здається, що нога занадто задовга 🤔,фотошопом захопилася, або ракус такий», «мені здається, що нога занадто задовга. Фотошопом захопилася, або ракурс такий», «клас красуня - що з ногою від коліна? Фотошоп невдалий», «боже, що з ногами?»,- пишуть користувачі.

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