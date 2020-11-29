Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, декілька днів тому випустила новий кліп та поцікавилась у своїх фоловерів, чи прийшовся він їм до смаку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Каменських у соцмережі.
Так, у своєму акаунті Каменських опублікувала підбірку фотографій та запитала про реакцію шанувальників на нове відео.
"А ви вже дивилися Vibe? Розкажіть, які емоції ви відчули від цієї пісні і відео? Який момент відгукнувся в серці найбільше?" - запитала вона.
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Своє питання Настя вирішила проілюструвати новими пікантними фотографіями, на яких вона позує у фіолетовому хутрі та в спідній білизні. Доповнили образ співачки зачіска і макіяж у стилі пінап.
Настя також вказала, що фотографом на цьому фотосеті була Соня Плакидюк.
Фоловери Каменських не залишились байдужими та з радістю поділились своїми емоціями від нового кліпу.
"Дуже смачно і чуйно, браво!", "Дуже класний і кліп, і пісня", "Любов з першого прослуховування", "Красуня", "Я знову закохалась", "Сексі", "Наспівую під ніс вже котрий день! Пісня неймовірна. Виконання пробирає до мурах", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.
Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом.