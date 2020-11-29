Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, декілька днів тому випустила новий кліп та поцікавилась у своїх фоловерів, чи прийшовся він їм до смаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Каменських у соцмережі.

Так, у своєму акаунті Каменських опублікувала підбірку фотографій та запитала про реакцію шанувальників на нове відео.

"А ви вже дивилися Vibe? Розкажіть, які емоції ви відчули від цієї пісні і відео? Який момент відгукнувся в серці найбільше?" - запитала вона.

Своє питання Настя вирішила проілюструвати новими пікантними фотографіями, на яких вона позує у фіолетовому хутрі та в спідній білизні. Доповнили образ співачки зачіска і макіяж у стилі пінап.

Настя також вказала, що фотографом на цьому фотосеті була Соня Плакидюк.

Фоловери Каменських не залишились байдужими та з радістю поділились своїми емоціями від нового кліпу.

"Дуже смачно і чуйно, браво!", "Дуже класний і кліп, і пісня", "Любов з першого прослуховування", "Красуня", "Я знову закохалась", "Сексі", "Наспівую під ніс вже котрий день! Пісня неймовірна. Виконання пробирає до мурах", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.

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