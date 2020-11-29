Відома українська співачка Настя Каменських показала себе в ефектному образі і задала питання
На кадрах Каменських позує в довгій сукні з величезним розрізом до стегна. Образ красуня доповнила ботфортами і косухою. Настя задерла прозору сріблясту тканину вбрання і нагнулася, роблячи кадр максимально спекотним. Волосся у співачки було розпущеним, а на обличчі можна побачити яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Показати вам бекстейдж зі зйомок?
Ставте ✅ в коментарі, якщо хочете його побачити", - написала зірка.
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Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Звичайно хочемо побачити", " Підкажіть де була зйомка ?", "Ну і бомба", "тут мені схожа на Zivert", "Настя, тобі йдуть кучерики", "Настя, подаруй плаття - воно бомба, мені якраз на день народження потрібно"," якраз слухала пісню"vibe" на Spotify і в стрічці Настя".
Повідомлялося, що легендарна українська співачка Настя Каменських випустила новий кліп, в якому постала перед глядачами в стильному і зухвалому образі.
Так, українська співачка розмістила на своїй сторінці невелику частину нового кліпу і поцікавилася у фоловерів, що в новому відео їм сподобалося найбільше.
Нагадаємо, Каменських в сітчастих колготках вразила своїми габаритами, переборщивши з фотошопом
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