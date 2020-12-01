Співачка Ані Лорак викликала подив і захват новим незвичайним фото
Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на підземній парковці.
Загадкова Лорак на чорно-білому знімку позувала в сонцезахисних окулярах і світлому пальто. Артистка сховала руки в кишені, повісивши на одну з них шкіряну сумочку.
Від знімка стає трохи моторошно, не дарма деяким він нагадав сценку з фільму-трилера: темні закутки, авто, що наближається ззаду з включеними фарами, і незворушний вираз обличчя Кароліни, ніби дійсно супергероїня якогось блокбастера.
Співачка ніяк не підписала знімок, однак її фанатам знайшлося, що сказати: це фото вже точно змусило серця битися частіше:
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"Вау! Яка ви елегантна. Красива фотографія. Захоплююся 🖤🖤"
"Що за леді 😍 🔥 "
"Які ж все таки у вас естетичні, красиві фотографії ❤️ ідеал краси, жіночності та жіночої мудрості! 🦋 У всьому приклад і справжній еталон 👸 "
"як же стильно ви виглядаєте на фото, очей не відвести 🤍"
"Красуня!❤️ Ваш стиль на вищому рівні🔥 Вам не холодно? 🙈❄"
"ну просто відвал всього 💔 💔 "
"На актрису треба, на фільм екшн або трилер зніматися😍"
"Леді Шарм!👌👍Очечі🔥🔥🔥"
Раніше ми повідомляли, Лорак показала в мережі зворушливе фото з донькою Софією - знімок був зроблений ще до скандального розлучення зірки з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. На фото щаслива і безтурботна Кароліна притискає до себе дитину: вона ще не знала, які випробування підготувала їй доля в майбутньому.
Як відомо, після десяти років шлюбу Лорак розлучилася з батьком Софії, так як той "ходив наліво" та навіть не намагався ховатися.
Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній міні сукні: "це взагалі ви?".
Як повідомляла Politeka, екс-директор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак.