Співачка Ані Лорак викликала подив і захват новим незвичайним фото

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на підземній парковці.

Загадкова Лорак на чорно-білому знімку позувала в сонцезахисних окулярах і світлому пальто. Артистка сховала руки в кишені, повісивши на одну з них шкіряну сумочку.

Від знімка стає трохи моторошно, не дарма деяким він нагадав сценку з фільму-трилера: темні закутки, авто, що наближається ззаду з включеними фарами, і незворушний вираз обличчя Кароліни, ніби дійсно супергероїня якогось блокбастера.

Співачка ніяк не підписала знімок, однак її фанатам знайшлося, що сказати: це фото вже точно змусило серця битися частіше:

"Вау! Яка ви елегантна. Красива фотографія. Захоплююся 🖤🖤"

"Що за леді 😍 🔥 "

"Які ж все таки у вас естетичні, красиві фотографії ❤️ ідеал краси, жіночності та жіночої мудрості! 🦋 У всьому приклад і справжній еталон 👸 "

"як же стильно ви виглядаєте на фото, очей не відвести 🤍"

"Красуня!❤️ Ваш стиль на вищому рівні🔥 Вам не холодно? 🙈❄"

"ну просто відвал всього 💔 💔 "

"На актрису треба, на фільм екшн або трилер зніматися😍"

"Леді Шарм!👌👍Очечі🔥🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, Лорак показала в мережі зворушливе фото з донькою Софією - знімок був зроблений ще до скандального розлучення зірки з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. На фото щаслива і безтурботна Кароліна притискає до себе дитину: вона ще не знала, які випробування підготувала їй доля в майбутньому.

Як відомо, після десяти років шлюбу Лорак розлучилася з батьком Софії, так як той "ходив наліво" та навіть не намагався ховатися.

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній міні сукні: "це взагалі ви?".

Як повідомляла Politeka, екс-директор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак.