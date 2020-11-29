Сейчас девочке уже 9 лет

Известная украинская певица Ани Лорак, которая уже длительное время живет и выступает в РФ, опубликовала фото со своей дочерью Софией

Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась в сторис в аккаунте Лорак в соцсети Instagram.

Судя по всему, Ани Лорак таким образом напомнила фолловерам о Дне матери, который отмечают в России в последнее воскресенье ноября.

На фотографии, которую запостила Ани Лорак, 9-летняя София еще совсем маленькая. Певица дополнила архивное фото смайликом в виде сердечка.

Как известно, 9 июня, в первый день отмены самоизоляции в Москве, Ани Лорак устроила праздник в честь Дня рождения своей дочери Софии. Этим летом ей исполнилось 9 лет. Поздравить девочку и ее маму пришли такие звезды российского шоу-бизнеса как Филипп Киркоров с детьми, Сергей Лазарев с сыном и другие. За основу концепции мероприятия был выбран фильм "Семейка Адамс", поэтому София предстала перед гостями в образе Уэнздей Аддамс, а кульминацией праздника стал тематический черный торт.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак выпустила клип, который серьезно раскритиковали в сети за однотипность образов, попытку снять что-то новое, но с использованием чужих образов, а также подвергли жестким комментариям по поводу парика певицы, в которой она выступала. Длинные и ровные локоны вместо коротких и вьющихся удивили сеть.

Напомним, что худая Ани Лорак поразила молодым видом в стильной мини платья: "Это вообще вы?".

Как сообщала Politeka, экс-директор огорошил откровениями о вражде Светланы Лободы с Ани Лорак.