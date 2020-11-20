Ани Лорак стала заклятым врагом Светланы Лободы из-зе жесткой конкуренции на эстраде

Подробности противостояния певиц организатор концертов Стас Пшеницын рассказал в интервью «Украïнскi сенсацiï» на YouTube, передает Politeka.net. Ранее он около года работал со Светланой Лободой и столкнулся с ее сложным характером, пишут "Факты".

По словам организатора, из-за звезды он едва не потерял много денег. Светлана оказалась очень капризной особой, и запросы росли вместе с популярностью. Так исполнительница требовала заменить президентский номер в отеле, потому что ей послышался скрип окон. В гримерку Лобода всегда заказывала дорогой алкоголь на сумму около 500 евро и множество закусок, однако к еде часто даже не притрагивалась. Иногда артистка долго сидела в гримерке перед концертами и заставляла зрителей ждать более часа.

Стас Пшеницын также запомнил вражду Светланы с Ани Лорак, которая раньше завоевала славу на российской эстраде. По мнению организатора, Лобода уже давно стала популярнее своей конкурентки, зарабатывает больше денег и получает престижные премии, однако кое в чем еще ей уступает.

"Лорак — вокалистка. Света — певица со средними вокальными данными, которая не в состоянии отработать весь концерт вживую", - заявил Стас в интервью. - "Она работает концерт с использованием живого звука, дабл-трека, то есть голос прописан, он приглушен, а она поет поверх, и плюсовой фонограммы".

Он добавил, что Светлана Лобода поет под "плюс" всего несколько песен, чтобы отдохнуть во время концерта. Несмотря на это, Светлана востребованнее многих своих коллег и находит повод для злорадства.

"Объявляют: "Лучшая певица года – Лобода!". Мне Нателла отправляет сообщение: "Видал, какая рожа была у Лорак?!", - поделился воспоминанием концертный директор. - "Мне казалось, она всем мстит. Всем поголовно".

Пшеницын утверждает, что оборвал сотрудничество с певицей и ее продюсером Нателой Крапивиной из-за пренебрежения со стороны звезд, частых скандалов, криков, угроз и недоверия к команде. После этого он ушел в запой и угодил на больничную койку с тяжелыми заболеваниями, только операция спасла ему жизнь.

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