Певица Ани Лорак впечатлила естественной красотой на архивном кадре, сделанном до пластики и ботокса

Каролина довольно часто подвергается критике в социальных сетях из-за неоднозначных фото, которыми делится с поклонниками. Артистка показывает концертные образы для своих шоу, демонстрирует тренировки и также начала публиковать личные фото с дочерью, сделанные на отдыхе. В это время фанаты отмечают, что образы Каролины стали совсем другими, ведь звезда очень изменилась после похудения и пластики.

По мнению пользователей Инстаграм, Каролина увеличила губы, подправила скулы и сделала контуры более четкими, обколола лицо ботоксом, чтобы избежать морщин. А также исправила немного форму носа, сделав тот уже и ровнее.

На архивном кадре, представленном в Инстаграм, видно, как выглядела Лорак до уколов красоты и смены имиджа. Еще худее, чем обычно и с длинными темными локонами она восхитила поклонников.

«Лучший способ реализовать невозможное - верить в то, что оно возможно; Ты лучшая ❤️💋👍🔥; прямо другой человек👏; Это точно вы🔥🔥Красатуличка любимая 💫; Прекрасная богиня😍; супер прекрасная красотка; Шикарная девушка😍; Возможно, если ты в это веришь! А кто тут у нас такой красивый ааааааааа)))♥; ; Какие ножки».

Ранее мы также писали, что артистка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в мегаоткровенном наряде, будоражащем воображение.

42-летняя звезда сидела в коричневом плетеном кресле в мини-блузе кофейного оттенка с рукавами-воланами, приспущенными на плечи. При этом невооруженным глазом заметно, что Ани не надела лифчик, чем привлекла еще больше внимания к своим загорелым "дынькам". Кроме того, на артистке были голубые джинсы. Прямые локоны, сдержанный макияж дополнили ее стильный образ с ноткой пикантности.

Среди вопросов, на которые Ани предстояло ответить, это во сколько лет она подписала свой первый контракт; где можно ее встретить в обычной жизни; кто пишет для нее песни; чего она боится и другие. Как видим, красотке скрывать уже нечего.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев"