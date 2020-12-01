Певица Ани Лорак вызвала недоумение и восторг новым необычным фото

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на подземной парковке.

Загадочная Лорак на черно-белом снимке позировала в солнцезащитных очках и светлом пальто. Артистка спрятала руки в карманах, повесив на одну из них кожаную сумочку.

От снимка становится немного жутковато, не зря некоторым он напомнил сценку из фильма-триллера: темные закоулки, приближающееся сзади авто с включенными фарами и невозмутимое выражение лица Каролины, будто действительно супергероиня какого-то блокбастера.

Певица никак не подписала снимок, однако ее фанатам нашлось, что сказать: это фото уж точно заставило сердца биться чаще:

"Вау! Какая вы элегантная. Красивая фотография. Восхищаюсь 🖤🖤🖤"

"Что за Леди😍🔥"

"Какие же всё таки у вас эстетические, красивые фотографии ❤️ Идеал красоты, женственности и женской мудрости! 🦋 Во всём пример и настоящий эталон 👸🏻"

"как же стильно вы смотритесь на фото, глаз не отвести 🤍"

"Красотка!❤️ Ваш стиль на высшем уровне🔥 Вам не холодно? 🙈❄"

"ну просто отвал всего 💔💔"

"На актрису надо, на фильм экшн или триллер сниматься😍"

"Леди Шарм!👌👍Очечи🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Лорак показала в Сети трогательное фото с дочкой Софией - снимок был сделан еще до скандального развода звезды с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. На фото счастливая и беззаботная Каролина прижимает к себе ребенка: она еще не знала, какие испытания уготовила ей судьба в будущем.

Как известно, после десяти лет брака Лорак развелась с отцом Софии, так как тот "ходил налево" и даже не утруждался скрываться.

Напомним, что худая Ани Лорак поразила молодым видом в стильной мини платья: "Это вообще вы?".

Как сообщала Politeka, экс-директор огорошил откровениями о вражде Светланы Лободы с Ани Лорак.