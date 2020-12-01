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Зірки "Квартал 95" Марта Адамчук і Віра Кекелія захопили яскравим спільним фото і поділилися одкровенням

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку «жіночого кварталу» в Instagram.

На знімку дівчата відображені в піджаках. Блондинка Кекелія в чорному, а брюнетка Адамчук – у світлому.

Марта приобнімет подругу, стоячи за нею.

"Ми любимо гостювати одна в одної. Особливо я люблю приїжджати до Марти в гості з сім'єю. Вона завжди з порога зустрічає нас з чимось смачненьким, наприклад, супчиком з фрикадельками. Це більш домашній і затишний вид відпочинку за містом. Для нас це ідеальний формат нашого спільного дозвілля", - розповіла Кекелія.

У свою чергу Марта Адамчук подякувала їй за дружбу і підтримку.

" Звичайно, ми постійно перетинаємося по робочих моментах, але навіть поза проектів ми постійно на зв'язку. Не хочеться зарікатися і якось себе програмувати, але на даний момент я дуже вдячна Вірі за таку дружбу і підтримку", - сказала артистка.

У мережі захоплюються дружбою двох красунь і жалають зберегти її.

"Як це добре, коли є таких вірних друзів. Хай дружба ваша буде завжди такою ж позитивною і міцною", "Інь і Янь", -пишуть в коментарях.

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