Звезды "Квартал 95" Марта Адамчук и Вера Кекелия восхитили ярким совместным фото и поделились откровением
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу «Женского Квартала» в Инстаграм.
На снимке девушки запечатлены в пиджаках. Блондинка Кекелия в черном, а брюнетка Адамчук – в светлом.
Марта приобнимет подругу, стоя за ней.
«Мы любим гостить друг у друга. Особенно я люблю приезжать к Марте в гости с семьей. Она всегда с порога встречает нас с чем-то вкусненьким, например, супчиком с фрикадельками. Это более домашний и уютный вид отдыха за городом. Для нас это идеальный формат нашего совместного досуга»,- рассказала Кекелия.
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В свою очередь Марта Адамчук поблагодарила ее за дружбу и поддержку.
«Конечно, мы постоянно пересекаемся по рабочим моментам, но даже вне проектов мы постоянно на связи. Не хочется зарекаться и как-то себя программировать, но на данный момент я очень благодарна Вере за такую дружбу и поддержку», - сказала артистка.
В Сети восхищаются дружбой двух красоток и жалают сохранить ее.
"Как это хорошо, когда есть таких верных друзив.Хай дружба ваша будет всегда такой же позитивной и крепкой", "Инь и Янь", -пишут в комментариях.
Напомним, горячая брюнетка из "Квартала 95" показала себя в новом амплуа, такой ее еще не видели.
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