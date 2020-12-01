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Звезды "Квартал 95" Марта Адамчук и Вера Кекелия восхитили ярким совместным фото и поделились откровением

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу «Женского Квартала» в Инстаграм.

На снимке девушки запечатлены в пиджаках. Блондинка Кекелия в черном, а брюнетка Адамчук – в светлом.

Марта приобнимет подругу, стоя за ней.

«Мы любим гостить друг у друга. Особенно я люблю приезжать к Марте в гости с семьей. Она всегда с порога встречает нас с чем-то вкусненьким, например, супчиком с фрикадельками. Это более домашний и уютный вид отдыха за городом. Для нас это идеальный формат нашего совместного досуга»,- рассказала Кекелия.

В свою очередь Марта Адамчук поблагодарила ее за дружбу и поддержку.

«Конечно, мы постоянно пересекаемся по рабочим моментам, но даже вне проектов мы постоянно на связи. Не хочется зарекаться и как-то себя программировать, но на данный момент я очень благодарна Вере за такую дружбу и поддержку», - сказала артистка.

В Сети восхищаются дружбой двух красоток и жалают сохранить ее.

"Как это хорошо, когда есть таких верных друзив.Хай дружба ваша будет всегда такой же позитивной и крепкой", "Инь и Янь", -пишут в комментариях.

Напомним, горячая брюнетка из "Квартала 95" показала себя в новом амплуа, такой ее еще не видели.

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