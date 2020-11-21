Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук показала женственный образ
Как передает Politeka.net, роскошным кадром артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
"Я и мой друг - время", - коротко подписала свой пост Марта.
На опубликованном кадре звезда "Женского квартала" позировала на фоне огромных часов. Облачилась Марта в шикарное длинное платье, которые идеально подчеркивало ее женственность.
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Такой образ просто восхитил ее поклонников, которые в комментариях под постом не скупились на лестные отзывы от увиденного.
"Очень красивый образ. И вообще, вы красива. С вас нужно писать портреты. Жаль, я не художник, а так бы обязательно бы вас нарисовала", "Вдохновляющая Марта", "Как всегда, очень красивая. А на этом фото Вы похожи на актрису какого-то фильма", " Как красиво;))) Мартуся, время тебе к лицу", - писали под снимком артистки.
Ранее Адамчук показала кадры, которые были сделаны во время выступления "Женского квартала". Она запечатлена на сцене длинном бежевом платье, ткань которого блестит и слегка просвечивается на свету. Изюминкой наряда стало глубокое V-образное декольте, которое сделало акцент на груди Марты.
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