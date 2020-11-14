Звезда «Женского квартала» и его «золотой» голос Марта Адамчук в очередной раз доказала, что для того, чтобы восхищать, не обязательно раздеваться до трусов и єпатировать откровенными снимками

На своей странице в социальной сети Инстаграм 34-летняя звезда поделилась черно-белым снимком, на котором предстала перед поклонниками в мега стильном и женственном образе, передает Politeka.net.

На ней – черная водолазка и темные широкие брюки, подхваченные ремнем, крой которых подчеркивает тонкую талию артистки. Выглядит Марта, как настоящая королева стиля!

В руках она держит фотоаппарат со вспышкой и смотрится очень довольной.

В подписи к публикации Адамчук рассказала о новом свете для создания стильных кадров, поскольку уже давно зарекомендовала себя потрясающим фотографом.

«Невероятная пятница, 13-е!», – написала в конце публикации эта яркая брюнетка.

В комментариях поклонники творчества звезды и просто друзья отметили, что с нетерпением ждут новых фотошедевров от нее.

Ранее мы рассказывали о том, что Адамчук поделилась свежим фото, на котором предстала в неожиданном образе.

Брюнетка позировала на портретном фото, вскинув обе руки. На ней был классический черный пиджак и длинные атласные перчатки. Шею и зону декольте девушки украсили массивные бусы бордового и металлического оттенков.

Но главной «изюминкой» образа Марты стал необычный аксессуар на лице: вместо защитной маски Адамчук нацепила веревочку с развевающимися перьями темно-красного и черного цветов.

«Трендовый цвет ноября :)», - подписала снимок звезда.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

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