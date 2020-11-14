Звезда «Женского квартала» и его «золотой» голос Марта Адамчук в очередной раз доказала, что для того, чтобы восхищать, не обязательно раздеваться до трусов и єпатировать откровенными снимками
На своей странице в социальной сети Инстаграм 34-летняя звезда поделилась черно-белым снимком, на котором предстала перед поклонниками в мега стильном и женственном образе, передает Politeka.net.
На ней – черная водолазка и темные широкие брюки, подхваченные ремнем, крой которых подчеркивает тонкую талию артистки. Выглядит Марта, как настоящая королева стиля!
В руках она держит фотоаппарат со вспышкой и смотрится очень довольной.
18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой пошел вразнос, папе и не снилось: "Вырос мальчик"
Пугачева показала себя настоящую без грима и парика, возраст берет свое: "Максим молодец, ухаживает за старушкой"
"Я отпускаю тебя": Киркоров осыпал цветами могилу любимой женщины и не сдержал эмоций
Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."
В подписи к публикации Адамчук рассказала о новом свете для создания стильных кадров, поскольку уже давно зарекомендовала себя потрясающим фотографом.
«Невероятная пятница, 13-е!», – написала в конце публикации эта яркая брюнетка.
В комментариях поклонники творчества звезды и просто друзья отметили, что с нетерпением ждут новых фотошедевров от нее.
Ранее мы рассказывали о том, что Адамчук поделилась свежим фото, на котором предстала в неожиданном образе.
Брюнетка позировала на портретном фото, вскинув обе руки. На ней был классический черный пиджак и длинные атласные перчатки. Шею и зону декольте девушки украсили массивные бусы бордового и металлического оттенков.
Но главной «изюминкой» образа Марты стал необычный аксессуар на лице: вместо защитной маски Адамчук нацепила веревочку с развевающимися перьями темно-красного и черного цветов.
«Трендовый цвет ноября :)», - подписала снимок звезда.
Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.
Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.
Также Politeka писала, что чувственная брюнетка из "Квартал 95" впечатлила объемами в необычном платье.