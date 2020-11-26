В сочетании с ярким макияжем - очень эффектно

Звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук показала свой новый утонченный и элегантный образ

Как передает Politeka.net, роскошным кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На опубликованной фотографии Адамчук позирует в стильном белом костюме, гольфе и перчатках. При этом артистка широко улыбается и мечтательно смотрит вверх.

Особую элегантность фотографии придает то, что она выполнена в черно-белых тонах.

Адамчук не стала комментировать свое фото, однако оставила геолокацию - фотография сделана в Октябрьском дворце.

В предыдущем посте Адамчук объяснила, что это закулисье "Квартала 95".

Ранее Адамчук поделилась в сети кадром, на котором она позировала на фоне огромных часов. Оделась Марта в шикарное длинное платье, которые идеально подчеркивало ее женственность.

"Я и мой друг - время", - коротко подписала свой пост Марта.

Поклонники оценили кадр и не сдерживали восхищения от красоты артистки.

"Очень хороший образ. И вообще, вы красивая. С вас нужно писать портреты. Жаль, я не художник, а так бы обязательно бы вас нарисовала", "Вдохновляющая Марта", "Как всегда, очень красивая. А на этом фото вы похожи на актрису какого-то фильма", "Как красиво. Мартуся, время тебе идет", - писали под снимком артистки.

Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стеснения и белья блеснула самым интересным.

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