Звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук показала свой новый утонченный и элегантный образ
Как передает Politeka.net, роскошным кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.
На опубликованной фотографии Адамчук позирует в стильном белом костюме, гольфе и перчатках. При этом артистка широко улыбается и мечтательно смотрит вверх.
Особую элегантность фотографии придает то, что она выполнена в черно-белых тонах.
Адамчук не стала комментировать свое фото, однако оставила геолокацию - фотография сделана в Октябрьском дворце.
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В предыдущем посте Адамчук объяснила, что это закулисье "Квартала 95".
Ранее Адамчук поделилась в сети кадром, на котором она позировала на фоне огромных часов. Оделась Марта в шикарное длинное платье, которые идеально подчеркивало ее женственность.
"Я и мой друг - время", - коротко подписала свой пост Марта.
Поклонники оценили кадр и не сдерживали восхищения от красоты артистки.
"Очень хороший образ. И вообще, вы красивая. С вас нужно писать портреты. Жаль, я не художник, а так бы обязательно бы вас нарисовала", "Вдохновляющая Марта", "Как всегда, очень красивая. А на этом фото вы похожи на актрису какого-то фильма", "Как красиво. Мартуся, время тебе идет", - писали под снимком артистки.
Напомним, что безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стеснения и белья блеснула самым интересным.
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