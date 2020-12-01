Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко спантеличила шанувальників незвичайним образом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в медичній масці, поверх якої намалювала губки. Крім цього, комедіантка витріщила очі, показавши їх незвичайний колір.
"З першим днем зими! Нехай вона для нас всіх буде самою доброю і в хорошому сенсі незабутньою. P. S. Шо там нині в країні?",- звернулася до шанувальників зірка.
За годину її пост зібрав понад 3 тисячі лайків. У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
"Гарненька, дай Бог здоров'я і благополуччя", "не втомлюся повторювати, в ці очі, хочеться дивитися вічність!", "Здоров'я тобі Вікусік», "що з оченятами? Дещо відморозила вже?", "У вас дуже гарні очі", "Буля, спасибі велике і у вас нехай зимушка буде незабутньою!», - пишуть користувачі Мережі.
14-річна дочка Ольги Фреймут змінилася до невпізнання: "Коли я перестала виглядати, як..."
Українська красуня з нової ВІА Гри показала себе і дівчаток в халатах і ліфчиках: "Буде гаряче"
Ратаковськи побалувала своїми соковитими об'ємами в занадто сміливому декольте: "Гідна заздрості"
Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "Дуже шкода, що Влад…"
Раніше ми писали, що Вікторія Булітко блиснула розкішною фігуркою в міні. Красуня повернулася спиною, засвітивши апетитну п'яту точку і стрункі ніжки. Виріз на сукні додав пікантності знімку. Зірка "Дизель шоу" одягла перуку, яка припала їй до лиця.
Нагадаємо, що розкрито сімейні таємниці зірки "Дизель шоу" Сморигіна, кумедні деталі:"так і не закінчив...".
Як повідомляла Politeka, у "Дизель шоу" терміново скасовують концерти, актори в розпачі звернулися до українців: "Нам не залишили вибору...".
Також Politeka писала, що сімейна драма в "Дизель шоу", Булітко, Крутоголов та інші актори вразили українців: "раптово нагрянуть...".