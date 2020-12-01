Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко спантеличила шанувальників незвичайним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в медичній масці, поверх якої намалювала губки. Крім цього, комедіантка витріщила очі, показавши їх незвичайний колір.

"З першим днем зими! Нехай вона для нас всіх буде самою доброю і в хорошому сенсі незабутньою. P. S. Шо там нині в країні?",- звернулася до шанувальників зірка.

За годину її пост зібрав понад 3 тисячі лайків. У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Гарненька, дай Бог здоров'я і благополуччя", "не втомлюся повторювати, в ці очі, хочеться дивитися вічність!", "Здоров'я тобі Вікусік», "що з оченятами? Дещо відморозила вже?", "У вас дуже гарні очі", "Буля, спасибі велике і у вас нехай зимушка буде незабутньою!», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко блиснула розкішною фігуркою в міні. Красуня повернулася спиною, засвітивши апетитну п'яту точку і стрункі ніжки. Виріз на сукні додав пікантності знімку. Зірка "Дизель шоу" одягла перуку, яка припала їй до лиця.

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