Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко озадачила поклонников необычным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в медицинской маске, поверх которой нарисовала губки. Кроме этого, комедиантка выпучила глаза, показав их необычный цвет.

«С первым днем зимы! Пусть она для нас всех будет самой Доброй и в хорошем смысле Незабываемой. P.S. Шо там нынче в стране?», - обратилась к поклонникам звезда.

За час ее пост собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Хорошенькая, дай Бог здоровья и благополучия», «Не устану повторять, в эти глаза, хочется смотреть вечность!», «Здоровья тебе Викусик», «Что с глазками? Кое что отморозила уже?», «У вас очень красивые глаза», «Буля, спасибо большое и у вас пусть зимушка будет незабываемой!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко сверкнула роскошной фигуркой в мини. Красотка повернулась спиной, засветив аппетитную пятую точку и стройные ножки. Вырез на платье добавил пикантности снимку. Звезда «Дизель шоу» надела парик, который пришелся ей к лицу.

Напомним, что раскрыты семейные тайны звезды «Дизель шоу» Сморигина, забавные детали: «так и не закончил…».

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