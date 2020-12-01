Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала себе в новому образі

На фото Волочкова позувала в прозорому вбранні з сіточки. Волосся у Анастасії були зібрані назад, а образ балерина доповнила яскравим макіяжем. Кадр вийшов ефектним і запальним, адже лук вийшов дуже навіть цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Образ, створений для мене чудовою Оленкою. Завтра ми проводимо чергову фотосесію і дозйомку відеокліпу на мою пісню", - написала Волочкова під фото.

Повідомлялося, що балерина Анастасія Волочкова, а саме її зухвала поведінка і безглуздий наряд, знову стали об'єктом гарячих обговорень.

Простокувата і вульгарна Зінаїда в синьому міні-сукні з білим фартухом встала за прилавок і звела з розуму місцевих жителів. На спині у балерини красувалося тату з дзвонів, а наряд був настільки коротким, що коли та розсунула ноги на мотоциклі, виглянули мереживні труси.

Ми писали, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила повторити зухвалу витівку на Мальдівах.

Скандальна балерина не втрималася і знову зробила свій коронний знімок на Мальдівах в купальнику з піску.

Користувачі Мережі не втрималися від коментарів у відповідь:

"Кита все-таки викинуло на берег; Пц припливли; це синюшні шрами під грудьми?; Ні в кого такої вульгарщини немає, як у Волочкової".

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