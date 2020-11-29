Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как развлекается на Мальдивах
На фото Анастасия хвастается утром на отдыхе. Звезда показала свою руку и руку возлюбленного. Пара держала в них бокалы наполненные шампанским. Балерина с любимым сидели за столиком и встречали первые лучи солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе светлое мальдивское наше утро. Беспечное, в радости и в любви", - подписала Анастасия фото.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и не писали комментарии, ведь Волочкова не любит критику и закрывает их.
Доведенный до отчаяния судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво: "Я долго молчал, надеясь, что все изменится, но..."
Драма победителя "Танців з зірками", невеста изменила ему с известным певцом: "Загуляли..."
"А папа все скачет по галушкам": повзрослевшая дочь-красотка Меладзе скоро затмит Веру Брежневу
Дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли: "Ему уже звонили..."
На втором фото Волочкова уже стояла в желтом купальнике. Звезда дополнила образ очками, а позировала под экзотической растительностью. Фото вышло солнечным и ярким.
"Как же здесь прекрасно. И фото, сделанные с любовью всегда ярче", - написала Волочкова.
Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала несколько видео с отдыха на Мальдивах и пообещала фолловерам, что им будет над чем посмеяться.
Так, на странице Волочковой появилось несколько видео, где она стоит в откровенном купальнике в воде и рассказывает о пользе глины.
Напомним, Волочкова в бикини показала, как изменилось ее тело на отдыхе с любовником
А еще Politeka писала, что раскрасневшаяся Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы
Также Politeka сообщала, что Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами