Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как развлекается на Мальдивах

На фото Анастасия хвастается утром на отдыхе. Звезда показала свою руку и руку возлюбленного. Пара держала в них бокалы наполненные шампанским. Балерина с любимым сидели за столиком и встречали первые лучи солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе светлое мальдивское наше утро. Беспечное, в радости и в любви", - подписала Анастасия фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и не писали комментарии, ведь Волочкова не любит критику и закрывает их.

На втором фото Волочкова уже стояла в желтом купальнике. Звезда дополнила образ очками, а позировала под экзотической растительностью. Фото вышло солнечным и ярким.

"Как же здесь прекрасно. И фото, сделанные с любовью всегда ярче", - написала Волочкова.

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала несколько видео с отдыха на Мальдивах и пообещала фолловерам, что им будет над чем посмеяться.

Так, на странице Волочковой появилось несколько видео, где она стоит в откровенном купальнике в воде и рассказывает о пользе глины.

Напомним, Волочкова в бикини показала, как изменилось ее тело на отдыхе с любовником

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