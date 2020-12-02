Тетяна Кравченко, яка полюбилася багатьом, завдяки ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати", приголомшила занадто екстравагантним виглядом

Фото, яке вразило багатьох, з'явилося на фан-сторінці в Instagram.

"27 листопада зіграли виставу»обід для грішника". Спасибі всім, хто не побоявся і прийшов в такий не простий час», - сказано в підписі до знімка.

Згідно з сюжетом, до молодого директора лондонського офісу транснаціональної компанії приїжджає його американський бос, який дотримується досить суворих моральних принципів. Всіх своїх підлеглих, які не живуть в законному шлюбі, він звільняє без зволікання.

Кохана героя, давно очікувала пропозиції руки і серця, навідріз відмовляється зображати дружину і йде. Не виходить допомогти і у секретарки. Погоджується тільки Домробітниця, яка мало не в 2 рази старше за віком.

Але в розпал переговорів раптово повертаються і розкаялася подруга, і секретар.

Що ж стосується образу Кравченка, то артистка відображена в короткій зеленій сукні в квіточку, боа з синіх пір'я, рожевих колготках і босоніжках з відкритим миском. Голову зірки серіалу" Свати " вінчає перука кольору фуксія, прикрашений блакитним бантиком.

Шанувальники захоплюються майстерним перевтіленням улюбленої актриси.

"Які ви всі щасливі. У вас триває трошки дитинство, ну і звичайно молодість", " всі шикарні, обожнюю, спасибі, що ви є!", "І че я в Вас Такий закоханий..» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.