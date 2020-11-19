Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покорила душевным фото с милым красавчиком

Как пишет Politeka.net, фото актрисы, которую многие полюбили за роль Валюхи в популярном сериале, появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

На снимке Кравченко запечатлена на улице. На ней темно-синий жакет, который идеально подходит к голубым глазам и рыжим волосам актрисы. В руках звезда держит забавного пса, который с подозрением смотрит прямо в камеру. При этом актриса улыбается и в целом выглядит очень тепло и душевно.

«В животных нет зла, предательства и ненависти. Это люди пытаются переложить ответственность за своих демонов на тех, кто слабее, но безупречнее, чем они», - говорится в подписи к фото.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать кадр. Многие соглашаются со словами о животных, написанных в подписи.

«Ходите в приюты почаще!», «Полностью согласна с Вами! Обожаю Вас и Ваше творчество», «Чем больше узнаёшь людей тем больше нравятся собаки», вы прелесть», «Сильные слова. А вы как всегда, красотка», «Да это правда абсолютно, ой вы такая классная», «Вы-замечательная и необыкновенная. Спасибо Вам», «Какие глаза», «Полностью поддерживаю!», - пишут люди.

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