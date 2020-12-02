Татьяна Кравченко, полюбившаяся многим, благодаря роли Валюхи Будько в сериале «Сваты», ошеломила слишком экстравагантным видом

Фото, которое потрясло многих, появилось на фан-странице в Инстаграм.

«27 ноября сыграли спектакль «Обед для грешника». Спасибо всем, кто не побоялся и пришёл в столь не простое время», - сказано в подписи к снимку.

Согласно сюжету, к молодому директору лондонского офиса транснациональной компании приезжает его американский босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов. Всех своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без промедления.

Возлюбленная героя, давно ожидавшая предложения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и уходит. Не получается помочь и у секретарши. Соглашается только домработница, которая чуть ли не в 2 раза старше по возрасту.

Но в разгар переговоров внезапно возвращаются и раскаявшаяся подруга, и секретарь.

Что же касается образа Кравченко, то артистка запечатлена в коротком зеленом платье в цветочек, боа из синих перьев, розовых колготках и босоножках с открытым мыском. Голову звезды сериала "Сваты" венчает парик цвета фуксия, украшенный голубым бантиком.

Поклонники восхищаются мастерским перевоплощением любимой актрисы.

«Какие вы все счастливые. У вас продолжается немножко детство, ну и конечно молодость», «Все шикарные, обожаю, спасибо, что вы есть!», «И че я в Вас такой влюбленный..», - пишут в комментариях.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.