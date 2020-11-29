Такой актрису давно не видели

Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко знает, чем удивлять своих фанатов

Новое фото было опубликовано в Instagram-аккаунте, который посвящен исключительно популярной актрисе.

Так, Татьяна Кравченко предстала перед поклонниками в серой кофточке и очках, а интригующий образ "училки" звезда дополнила привлекательным макияжем.

Более того, снимок дополнили смайлом "сердечком", что пришлось по душе многочисленной армии поклонников.

"Всем хороших выходных ❤️", - говорится в подписи к новому снимку.

"Красавица наша", "И Вам благодатного дня", "С праздником вас Танечка!", "И вам того же. Вот сейчас смотрю Сватов", "А ты настоящая...", "Красота офигенная", "С днем мамы! Светлый человек и замечательная актриса", "И вам того же моя дорогая Танюшка- Валюшка! ", "С праздником вас, с днем мамы. Желаю вам всего самого лучшего, здоровья крепкого. Удачи. Всег благ. Вы красотка", "Наша любимая", "Вы супер", "Какая вы классная", - написали верные фанаты в комментариях под свежей публикацией в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко из "Сватов" произвела фурор катанием на лыжах.

На снимке Татьяна Кравченко в спортивном костюме и на лыжах позирует на фоне снежного леса. Образ звезда дополнила шапкой с "бубоном" и вязаным шарфом.

"Новый год не за горами, будем ёлку наряжать", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.