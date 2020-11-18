Сериал "Сваты" обрел большую популярность среди зрителей
В 2021 году ожидаются съемки седьмого сезона популярного ситкома, сообщает Politeka.net. К сожалению, состав актеров сильно изменился.
В новом сезоне будет рассказываться о молодости сватов. Персонажа Ивана Будько, актера Федора Добронравова, который ушел из проекта, исполнит его сын - Виктор Добронравов.
Стоит отметить, что также после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Ковалева.
В одной из фан-групп обнародовали фото Анны Кошмал (Женьки), Татьяны Кравченко, которая исполнила роль "Валюхи", Федора Добронравова, Людмилы Артемьевой (Ольга Ковалева), Александра Феклистова (Александр Беркович) и других.
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За час пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.
"Скорее бы сваты 7", "Наш любимый сериал", "А когда будут Сваты 7", - написали пользователи сети.
Напомним, в одной из фан-страничек опубликовали вырезанную часть одной из серий.
На кадрах "Валюха" выступает в суде и "грязью" поливает супруга - Ивана Будько в исполнении Федора Добронравова.
"Гвоздя вбить не может. Все приходится взваливать на свои хрупкие плечи...", - произносит женщина.
Ранее сообщалось, что Федора Добронравова на съемочной площадке "Сватов" в некоторых эпизодах заменит новый дублер - актер Сергей Сманцер.
Стоит отметить, что ни для кого не секрет, что во время съемок режиссеры активно используют дублеров, ведь при создании шестого сезона Федору Добронравову приходилось в буквальном смысле убегать со съемочной площадки, чтобы успеть на выступление в театр.
Напомним, Васильев выдал всю правду о ссоре с Добронравовым и уходе из "Сватов"
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