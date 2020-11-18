Звезды появились все в сборе

Сериал "Сваты" обрел большую популярность среди зрителей

В 2021 году ожидаются съемки седьмого сезона популярного ситкома, сообщает Politeka.net. К сожалению, состав актеров сильно изменился.

В новом сезоне будет рассказываться о молодости сватов. Персонажа Ивана Будько, актера Федора Добронравова, который ушел из проекта, исполнит его сын - Виктор Добронравов.

Стоит отметить, что также после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший Юрия Ковалева.

В одной из фан-групп обнародовали фото Анны Кошмал (Женьки), Татьяны Кравченко, которая исполнила роль "Валюхи", Федора Добронравова, Людмилы Артемьевой (Ольга Ковалева), Александра Феклистова (Александр Беркович) и других.

За час пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.

"Скорее бы сваты 7", "Наш любимый сериал", "А когда будут Сваты 7", - написали пользователи сети.

Напомним, в одной из фан-страничек опубликовали вырезанную часть одной из серий.

На кадрах "Валюха" выступает в суде и "грязью" поливает супруга - Ивана Будько в исполнении Федора Добронравова.

"Гвоздя вбить не может. Все приходится взваливать на свои хрупкие плечи...", - произносит женщина.

Ранее сообщалось, что Федора Добронравова на съемочной площадке "Сватов" в некоторых эпизодах заменит новый дублер - актер Сергей Сманцер.

Стоит отметить, что ни для кого не секрет, что во время съемок режиссеры активно используют дублеров, ведь при создании шестого сезона Федору Добронравову приходилось в буквальном смысле убегать со съемочной площадки, чтобы успеть на выступление в театр.

Напомним, Васильев выдал всю правду о ссоре с Добронравовым и уходе из "Сватов"

Как сообщала Politeka, Загорелый Добронравов из «Сватов» очаровал легенду российского кино

Также Politeka писала, что Счастливый Федор Добронравов похвастался красавцами-сыновьями