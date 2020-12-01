Зірка "Дом-2" і співачка Ольга Бузова нагадала публіці про важливі речі, нехай навіть в злегка недоречному вигляді

Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в пишному блискучому вбранні.

Яскравий макіяж з ідеальною укладкою, срібляста вишивка на сукні і "повітряна" спідниця з блискітками, а також жест пальцями у вигляді сердечка - все це для того, щоб донести користувачам важливість боротьби зі СНІДом

Наряджена Ольга звернулася в підписі, поділившись своєю думкою з приводу цієї страшної недуги:

"Сьогодні 1 грудня в усьому світі проходить Всесвітній день боротьби зі СНІДом, і я хочу з вами поговорити про серйозне! 🙏 У нашій країні якось не прийнято говорити про ВІЛ, адже це десь там далеко, не поруч - вважають багато... це якась страшна хвороба, від якої вмирають – думають досі люди! А ще деякі думають, що ВІЛ можна заразитися через рукостискання або через обійми! Але це все міф!,- заявила Ольга, нагадавши тим не менш про "сумну статистику", - в руках кожного з нас змінити її! 🙏 Просто закликаю вас оберігатися під час заняття любов'ю🙌".

Бузова акцентувала на тому, що ВІЛ - це не вирок.

"Серед моїх знайомих є люди з ВІЛ, і вони прекрасно себе почувають, ведуть активний спосіб життя, і створюють сім'ї! 👨 👩 👧 👦 👩 ❤ ️ 💋 👨 Просто через острах осуду і дискримінації, ці люди не можуть вийти, і відкрито про це сказати... знайте, що моя любов і мої обійми летять до вас! Ви повноцінні і потрібні люди нашого суспільства!", - підсумувала співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, зацікавившись більше зовнішнім виглядом Бузової, ніж її словами.

"Спасибі за цей пост, Олєчка 🙌 це все поруч з нами і про це потрібно говорити 💙"

"Фотка кайф 😍"

"Розкішна Оля😍❤️"

"Принцеса❤️"

"До біса хороша! і правильні речі пишеш - молодець!"

"Незрівнянне плаття. Аж з очей блискітки не зійдуть. Клас. І сама красуня! 😉"

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні: "жахливе...".

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію: "досить поганити...".