Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова напомнила публике о важных вещах, пусть даже в слегка неуместном виде
Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пышном блестящем наряде.
Яркий макияж с идеальной укладкой, серебристая вышивка на платье и "воздушная" юбка с блестками, а также жест пальцами в виде сердечка - все это для того, чтобы донести пользователям важность борьбы со СПИДом.
Намарафеченная Ольга обратилась в подписи, поделившись своим мнением по поводу этого страшного недуга:
"Сегодня 1 декабря во всем мире проходит Всемирный день борьбы со СПИДом, и я хочу с вами поговорить о серьезном! 🙏🏻 В нашей стране как-то непринято говорить о ВИЧ, ведь это где-то там далеко, не рядом - считают многие… Это какая-то страшная болезнь, от которой умирают – думают до сих пор люди! А еще некоторые думают, что ВИЧ можно заразиться через рукопожатия или через объятия! Но это все МИФ!, - заявила Ольга, напомнив тем не менее о "грустной статистике", - В руках каждого из нас изменить ее! 🙏🏻 Просто призываю вас предохраняться во время занятия любовью 🙌🏻".
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Бузова акцентировала на том, что ВИЧ - это не приговор.
"Среди моих знакомых есть люди с ВИЧ, и они прекрасно себя чувствуют, ведут активный образ жизни, и создают семьи! 👨👩👧👦👩❤️💋👨 Просто из-за боязни осуждения и дискриминации, эти люди не могут выйти, и открыто об этом сказать… Знайте, что моя любовь и мои объятия летят к вам! Вы полноценные и нужные люди нашего общества!", - подытожила певица.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, заинтересовавшись больше внешним видом Бузовой, чем ее словами.
"Спасибо за этот пост, Олечка🙌это всё рядом с нами и об этом нужно говорить 💙"
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Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию: "Хватит поганить...".