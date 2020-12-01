Российская телеведущая и певица Ольга Бузова взбудоражила неожиданным фото на снегу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала снимок в связи с наступление календарной зимы.

«С 1 днём зимы, мои хорошие . Я уже на съёмках 🎥✊🏻 . А какие у вас планы на декабрь?», - написала артистка.

Бузова запечатлена в шапке-ушанке и варежках с белым мехом. При этом плечи певицы абсолютно голые. Некоторым пользователям Сети, что певица слишком раздета, как для зимы.

«Оля ты просто красотка🔥🔥🔥», «Какая ты красивая 😍», «Суперское фото, очень подходит к сегодняшнему дню», «Олечка очень хорошо выглядишь», «Боже как красиво», «Вот это идеальное олицетворение зимы! С такой зимой можно круглый год жить, в течении пары сотен лет подряд!», «Снегурочка», «Как в зимней сказке», «Какая милая! Очееень трогательная, но всегда старается быть сильной!», «Бузова, оденься. Зима наступила, да», - пишут в комментариях.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье: "Ужасное...".

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала: "Ты была прекрасна, девочка моя".

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию: "Хватит поганить...".