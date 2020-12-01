Відома модель Кассандра Сьєнега з Playboy показала себе в неймовірно гарячому образі

На фото Кассандра позувала в топіку. Більше на дівчині нічого не було. Красуня стояла досить близько до камери, тому найпікантніше в зоні бікіні залишилося за межами кадру. Волосся модель зібрала в хвіст, а рукою взялася за сідниці, закривши очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вдалого дня"," шикарна і як завжди красива дівчина"," Ого, дитинко, Ти виглядаєш так красиво", " я не бачу дна. Мені дійсно цікаво, що відбувається внизу", "Твої очі заворожують", " більше лайків за це фото!", "Звучить як відмінна ідея", "відмінно виглядає", " обожнюю цю кращу красуню !! Це таке чудове відображення вашої яскравої іскристої чуттєвої краси. Ти качаєш їх у всіх нарядах", " Сподіваюся, з тобою все добре, солодка. Добре виглядає".

Ми писали, що модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега без сорому показала пишний бюст в декольте.

Зірка радує своїми великими розмірами в різних відвертих нарядах. Цього разу красуня без сорому показала бюст в камеру крупним планом.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy" не змогла прикрити ниточками бікіні апетитні " булочки"

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьенега з Playboy позбулася білизни, примірявши прозоре плаття

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьенега з "Playboy" пограла з фантазіями чоловіків, залишившись в одній смужці тканини



