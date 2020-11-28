Мексиканская супермодель журнала Playboy Кассандра Сьенега соблазнила безупречной фигурой в прозрачном платье

Как пишет Politeka, снимок знаменитая красотка выбросила у себя в Instagram.

«Что ты представляешь, то и создаешь», - коротко говорится в сообщении.

На снимках Сьенега позирует в прозрачном платье с розовым оттенком, демонстрируя безупречные формы без белья. При этом образ знаменитость дополнила идеальной прической и практически невидимым макияжем.

«Это тело слишком горячее», «магическая», «волшебство какое-то», «чертовски круто выглядишь», «непревзойденный вид», «божественная малышка», «вау, ты просто космическая красотка», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) повернуась спиной ради эффектного кадра в бикини.

Соблазнительная модель постоянно радует своих поклонников жаркими кадрами в смелых нарядах. В этот раз звезда решила показать объемы, стоя спиной к камере.

Модель надела крохотный лифчик, который скорее напоминал обычную тонкую полосочку салатовой ткани. "Белье" едва ли прикрывало самые интимные детали пышного бюста.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".