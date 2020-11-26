Популярная американская модель журнала Playboy Кассандра Сьенега впечатлила фигурой в откровенном купальнике

Знойная красотка поделилась новыми сочными кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото жаркая брюнетка позирует на лежаке, демонстрируя свое тело во всей его красе. Для этого Кассандра выбрала яркий оранжевый купальник с очень высокой посадкой на бедрах, придающей пикантности образу модели. Пышная грудь Кассадры едва не выскакивает из тесного купальника, а его форма сзади полностью оголяет впечатляющие ягодицы.

Модель позирует на лежаке в самых откровенных позах, расставляя ноги и выгибая спину на четвереньках.

В подписи к фото американка написала, за что благодарна в этот День благодарения.

«Сегодня я тренируюсь, пытаясь быть благодарной за заражение ковидом. Вы правильно прочитали, лол...Моя жизнь так стремительна, что иногда я забываю замедлиться и насладиться красотой одного момента. В связи с этим, вот несколько моментов, запечатленных во времени, для вас. Я даже надела бикини побольше, чтобы вы могли рассматривать их перед всей семьей!», - с юмором подписала кадры красотка.

Ее поклонники пришли в восторг от фото и тут же принялись желать модели скорейшего выздоровления. За пару часов ее фото собрали почти четыре тысячи лайков.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".