Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) повернуась спиной ради эффектного кадра в бикини
Соблазнительная модель постоянно радует своих поклонников жаркими кадрами в смелых нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила показать объемы, стоя спиной к камере.
Модель надела крохотный лифчик, который скорее напоминал обычную тонкую полосочку салатовой ткани. "Белье" едва ли прикрывало самые интимные детали пышного бюста.
Также красотка была в крохотных трусиках-бикини. Она выставила аппетитные ягодицы, натянув трусики повыше: "Огонь!".
Звезда приподняла упругие "булочки", чтобы придать им еще больше привлекательности.
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Различные украшения и распущенные волосы завершили откровенный образ знаменитости.
Модель посмотрела в камеру, опустив глаза и приоткрыв пухлые губы.
Поскольку фото было обнародовано в сторис, то оно не получило много лайков и комментариев в открытом доступе.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в черном купальнике, который был сделан из голубой ткани. Кроме этого, откровенности прибавляли треугольные лоскутки, из которых вот-вот могла показаться пышная грудь.
Ткань обтянула большие прелести, можно было заметить самые интимные детали, выпирающие из-под ткани.
Напомним, Кассандра Сьенега выбрала яркий оранжевый купальник с очень высокой посадкой на бедрах, придающей пикантности образу модели. Пышная грудь модели едва не выскакивает из тесного купальника, а его форма сзади полностью оголяет впечатляющие ягодицы.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".