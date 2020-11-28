Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) повернуась спиной ради эффектного кадра в бикини

Соблазнительная модель постоянно радует своих поклонников жаркими кадрами в смелых нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз звезда решила показать объемы, стоя спиной к камере.

Модель надела крохотный лифчик, который скорее напоминал обычную тонкую полосочку салатовой ткани. "Белье" едва ли прикрывало самые интимные детали пышного бюста.

Также красотка была в крохотных трусиках-бикини. Она выставила аппетитные ягодицы, натянув трусики повыше: "Огонь!".

Звезда приподняла упругие "булочки", чтобы придать им еще больше привлекательности.

Различные украшения и распущенные волосы завершили откровенный образ знаменитости.

Модель посмотрела в камеру, опустив глаза и приоткрыв пухлые губы.

Поскольку фото было обнародовано в сторис, то оно не получило много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в черном купальнике, который был сделан из голубой ткани. Кроме этого, откровенности прибавляли треугольные лоскутки, из которых вот-вот могла показаться пышная грудь.

Ткань обтянула большие прелести, можно было заметить самые интимные детали, выпирающие из-под ткани.

Напомним, Кассандра Сьенега выбрала яркий оранжевый купальник с очень высокой посадкой на бедрах, придающей пикантности образу модели. Пышная грудь модели едва не выскакивает из тесного купальника, а его форма сзади полностью оголяет впечатляющие ягодицы.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".