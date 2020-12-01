Популярна модель, бізнесвумен і блогерка Кім Кардашьян підкорила своїми досконалостями в спокусливій білизні

Зірка прославилася на весь світ, завдяки своїм пишним формам, а особливо округлим стегнам, пише Politeka.net. Красуня зводить з розуму, демонструючи свою пишність в найсміливіших нарядах.

Фото зі знаменитістю швидко розлітаються мережею. Так, один з таких кадрів з'явився в групі.

Красуня демонструвала свою "естетику" тіла в білизні власного бренду, яка можна сказати була також і купальником.

П'янка брюнетка витягнулася стоячи на носочках. Тільки пишні груди і стегна притягували погляд, але і шовкова шкіра.

Зірка підняла руки, прикрила очі та відчинила пухкі губи.

Фото на тлі зеленої води вийшло просто фантастичним.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала в білизні від власної фірми, яка обтягнула її фігуру. Модель одягла білизну красивого, майже тілесного, кольору. Ліфчик обтягнув пишні груди, а його тонкі бретельки ледь не з'їжджали з плечей.

Трусики були обтягуючими, вони піднялися вище стегон. В результаті талія здавалася дуже тонкою.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян постала в срібних бікіні і лосинах, тканина яких була нещільною. Також модель одягла босоніжки на високих підборах і платформі, як у стриптезерок.

Кардашьян доповнила образ довгим волоссям русявого кольору.

Фото було оприлюднено в сторіс тому воно не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Інші пости Кім, можна сказати, моментально набирають мільйон лайків.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ: "ласий шматочок"