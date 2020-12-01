Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян покорила своими совершенствами в соблазнительном белье
Звезда прославилась на весь мир, благодаря своим пышным формам, а особенно округлым бедрам, пишет Politeka.net. Красотка сводит с ума, демонстрируя свои великолепия в самых смелых нарядах.
Фото со знаменитостью быстро разлетаются по сети. Так, один из таких кадров появился в группе.
Красотка демонстрировала свою "эстетику" тела в белье собственного бренда, которое можно сказать было также и купальником.
Опьяняющая брюнетка вытянулась стоя на носочках. Только пышные груди и бедра притягивали взгляд, но и шелковая кожа.
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Звезда подняла руки, прикрыла глаза и распахнула пухлые губы.
Фото на фоне зеленой воды получилось просто фантастическим.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в белье от собственной фирмы, которое обтянуло ее фигуру. Модель надела белье красивого, почти телесного, цвета. Лифчик обтянул пышную грудь, а его тонкие бретельки едва не съезжали с плеч.
Трусики были утягивающими, они приподнялись выше бедер, обтянув талию. В результате последняя казалась очень тонкой.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян предстала в серебряных бикини и лосинах, ткань которых была неплотной. Также модель надела босоножки на высоких каблуках и платформе, как у стриптезерш.
Кардашьян дополнила образ длинными волосами русого цвета.
Фото было обнародовано в сторис поэтому оно не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Другие посты Ким, можно сказать, моментально набирают миллион лайков.
Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"