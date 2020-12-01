Співачка Надя Дорофєєва, яка не обтяжена зайвою скромністю, вміє прикувати до себе погляди

Як передає Politeka.net, 30-річна екс-солістка "Время и Стекло" виставила в Instagram свіжі кадри, на яких постала в сценічному образі для фіналу шоу "Танці з зірками".

Артистка була в чорному топі, що добряче змахував на бюстгальтер, і ультракоротких шортиках, які, швидше, можна назвати трусами. Брутальний лук доповнили нашийник з кулоном у вигляді серця, ремінець під грудьми і на поясі, а також два хвостика.

На одному з фото Надя щось показувала своїм новим музикантами на телефоні.

"І що?", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Капець, Надька!!! 🤯"

"Дорофєєва б'є рекорди 😇"

"У тебе така гарна фігура 🤤 🔥 "

"Нехай горить моя душа! 🤩🤩🤩💫"

"дуже вульгарно"

"Підірвала паркет 😍"

"Музиканти у тебе такі красиві 😂 😍 "

"Вибачте звичайно, але поліція краси вже виїхала за вами😏 😻❤️"

"Погана дівчинка🔥"

Раніше ми повідомляли, багато хто розкритикував Дорофєєву за невдалий виступ на "Танцях з зірками" - Надя заспівала свою нову сольну пісню, і поки що єдину, Gorit. Крім безсоромного вбрання, користувачів обурило те, що Надя виступала під фонограму.

"Що це за відеоефекти аля eurovision 2002?", "Ну могла б і наживо заспівати...", "Наді потрібно навчитися співати під фанеру...не вміє відкривати рот під фанеру зовсім(", «рівень того зоопарку», «ганьба якийсь в стилі Руки вверх»,-коментували користувачі.

Нагадаємо, грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва здивувала рухом в чорному міні, дочка Потапа оцінила.