Украинская исполнительница Надя Дорофеева впечатлила поклонников движением, примеряв черное мини

Как сообщает Politeka, снимком знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

Так, певица позирует в черном наряде, элегантно задрав ногу. Дополнять образ знаменитость безупречной прической в виде двух хвостиков, а также макияжем. Среди лакнувших фотографию оказалась и приемная дочь украинского продюсера Потапа Наташа Горовая.

«Можно ослепнуть», «мне так нравится эта прическа», «вау», «королева», «просто нереальная», «ааа, костюм бомба», «ох, это пожар», «на стиле», «нереальная чика», «Дорофеева горит», - пишут поклонники звезды.

До этого мы писали, что Надя Дорофеева свела поклонников с ума откровенным образом для своего нового клипа, а также похвасталась его успехами в социальных сетях

Самым дерзким из них стал наряд из крупной голубой сетки, которая покрывает все тело певицы. При этом, судя по кадрам, под ней певица осталась совершенно голой. В таком незаурядном наряде и с ярко-красной помадой Дорофеева выглядит крайне вызывающе.

Напомним, Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций: «Это ее личный наркотик».

Как сообщала Politeka, выпившая Дорофеева без лифчика пустилась в пляс на глазах у Брежневой и Потапа.

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