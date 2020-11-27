Украинская исполнительница Надя Дорофеева впечатлила поклонников движением, примеряв черное мини
Как сообщает Politeka, снимком знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
Так, певица позирует в черном наряде, элегантно задрав ногу. Дополнять образ знаменитость безупречной прической в виде двух хвостиков, а также макияжем. Среди лакнувших фотографию оказалась и приемная дочь украинского продюсера Потапа Наташа Горовая.
«Можно ослепнуть», «мне так нравится эта прическа», «вау», «королева», «просто нереальная», «ааа, костюм бомба», «ох, это пожар», «на стиле», «нереальная чика», «Дорофеева горит», - пишут поклонники звезды.
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До этого мы писали, что Надя Дорофеева свела поклонников с ума откровенным образом для своего нового клипа, а также похвасталась его успехами в социальных сетях
Самым дерзким из них стал наряд из крупной голубой сетки, которая покрывает все тело певицы. При этом, судя по кадрам, под ней певица осталась совершенно голой. В таком незаурядном наряде и с ярко-красной помадой Дорофеева выглядит крайне вызывающе.
Напомним, Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций: «Это ее личный наркотик».
Как сообщала Politeka, выпившая Дорофеева без лифчика пустилась в пляс на глазах у Брежневой и Потапа.
Также Politeka писала, что блондинка Надя Дорофеева из "Время и Стекло" показала, на что способна без Позитива: "Как беляшик на Вокзальной".