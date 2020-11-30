Надя Дорофеева после выступления в финале «Танців з зірками» показала себя за кулисами и поделилась своими впечатлениями

Популярная украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Надя рассказала, что поставила всем парам 10-ки, но хотела поставить еще больше, так ее впечатлило их трудолюбие.

«Who run the world? GIRLS!! Девиз вчерашнего финала «Танців з зірками». Вчера всем парам я ставила 10-ки, но хотелось ставить выше, потому что пройти этот проект и оказаться в финале - крайне трудно физически и психологически. Поздравляю всех с грандиозным финалом!!», - написала певица.

На снимках ее можно увидеть за кулисами шоу в роскошном образе. Так, Надя одета в узкую мини-юбку и короткий пиджак белого цвета. Ее наряд дополняет отделка белыми перьями на рукавах, а также крупное сверкающее украшение на шее. Дополняет образ Дорофеевой милая прическа с двумя высокими хвостиками.

Певица эффектно позирует в гримерке, соблазнительно опираясь на столик перед зеркалом.

Поклонники Нади активно комментируют ее пост.

«зажгла вчера на танцах! Мы гордимся тобой! Да здравствует новая история», «Надь, я восторге от этого образа. Ты нереальная», «Надежда правит миром», «Ути бозе какое пузико», - пишут люди.

Напомним, что накануне многие раскритиковали Дорофееву. Так, людей возмутило то, что Надя выступала под фонограмму, да еще и не очень удачно. Также многие раскритиковали образ певицы, которая вышла на сцену в черном лифчике и шортиках, больше похожих на трусы, а также с двумя хвостиками.

Напомним, игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении.

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