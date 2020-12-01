Певица Надя Дорофеева, не обремененная излишней скромностью, умеет приковать к себе взгляды

Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-солистка "Время и Стекло" выставила в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в сценическом образе для финала шоу "Танці з зірками".

Артистка была в черном топе, смахивающем на бюстгальтер, и ультракоротких шортиках, которые, скорее, можно назвать трусами. Брутальный лук дополнили ошейник с кулоном в виде сердца, ремешок под грудью и на поясе, а также два хвостика.

На одном из фото Надя что-то показывала своим новым музыкантами на телефоне.

"И что?", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Капец, Надька!!! 🤯"

"Дорофеева бьёт рекорды 😇"

"У тебя такая красивая фигура🤤🔥"

"Пусть горит моя душа! 🤩🤩🤩💫"

"очень пошло"

"Взорвала паркет 😍"

"Музыканты у тебя такие красивые😂😍"

"Извините конечно,но полиция красоты уже выехала за вами😏😻❤️"

"Плоха девочка🔥"

Ранее мы сообщали, многие раскритиковали Дорофееву за неудачное выступление на "Танцях з зірками" - Надя спела свою новую сольную песню, и пока что единственную, Gorit. Помимо бесстыдного наряда, пользователей возмутило то, что Надя выступала под фонограмму.

«Что это за видеоэффекты аля eurovision 2002?», «Ну могла бы и вживую спеть...», "Наде нужно научиться петь под фанеру...не умеет открывать рот под фанеру совсем(", «Уровень того зоопарка», «позор какой-то в стиле Руки вверх», - комментировали пользователи.

Напомним, игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении.

Как сообщала Politeka, Дорофеева изумила движением в черном мини, дочь Потапа оценила.