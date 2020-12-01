Певица Надя Дорофеева, не обремененная излишней скромностью, умеет приковать к себе взгляды
Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-солистка "Время и Стекло" выставила в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в сценическом образе для финала шоу "Танці з зірками".
Артистка была в черном топе, смахивающем на бюстгальтер, и ультракоротких шортиках, которые, скорее, можно назвать трусами. Брутальный лук дополнили ошейник с кулоном в виде сердца, ремешок под грудью и на поясе, а также два хвостика.
На одном из фото Надя что-то показывала своим новым музыкантами на телефоне.
"И что?", - подписала кадры звезда.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Капец, Надька!!! 🤯"
"Дорофеева бьёт рекорды 😇"
"У тебя такая красивая фигура🤤🔥"
"Пусть горит моя душа! 🤩🤩🤩💫"
"очень пошло"
"Взорвала паркет 😍"
"Музыканты у тебя такие красивые😂😍"
"Извините конечно,но полиция красоты уже выехала за вами😏😻❤️"
"Плоха девочка🔥"
Ранее мы сообщали, многие раскритиковали Дорофееву за неудачное выступление на "Танцях з зірками" - Надя спела свою новую сольную песню, и пока что единственную, Gorit. Помимо бесстыдного наряда, пользователей возмутило то, что Надя выступала под фонограмму.
«Что это за видеоэффекты аля eurovision 2002?», «Ну могла бы и вживую спеть...», "Наде нужно научиться петь под фанеру...не умеет открывать рот под фанеру совсем(", «Уровень того зоопарка», «позор какой-то в стиле Руки вверх», - комментировали пользователи.
Напомним, игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении.
Как сообщала Politeka, Дорофеева изумила движением в черном мини, дочь Потапа оценила.