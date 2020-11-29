Украинская певица Надя Дорофеева поразила игривым настроением

Звезда всегда выглядит стильно, где бы не была, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка вернулась в "родные" места, похваставшись интересным образом.

Надя позировала возле павильона известных шоу "Голос країни" и "Танці з зірками". Известно, что красотка участвовала в четвертом сезоне последнего проекта, заняв второе место.

Дорофеева надела зеленую куртку и длинные белые брюки-клеш. Она распустила волосы и игриво улыбнулась, расставив ноги.

"Вернулась в родной павильон. Смотрите сегодня суперфинал @tanci1plus1 💜❤️", - написала артистка.

За пять часов пост собрал около 80 тысяч лайков и много комментариев.

"Ееее💥 Очень ждём 🔥", "Хочу поскорее увидеть номер на песню "горит", "Надь,ты случайно не хочешь вернуться танцевать?✨", "Сегодня все будут петь «ла ла ла» 🔥🤪", "Очень ждем твое выступление😍😍😍", "Очень ждём увидеть выступление 🔥 удачи", "Вау Надюша", "Уже в голове "ла ла ла ла ла ла"😻😻🔥", "О, я помню в прошлом году было фото на этом фоне, тогда я получила первый лайк на комм от тебя😂😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Надя Дорофеева нарядилась в обтягивающий топ с зелеными драконами, который оставил открытыми ее плечи, а также кожаные надела штаны-клеш с застежками молниями на лодыжках. Можно заметить, что девушка не надела бюстгальтер, а волосы собрала в два хвостика.

"Что за день 💔! моя душа gorit 🔥

Безумно счастлива разделить с вами этот момент – запуск моего сольного проекта DOROFEEVA...", - написала певица.

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