Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес зажег с горячей брюнеткой в своем новом клипе

Украинский музыкант вслед за своей женой выпустил новый клип на свою песню «Если бы». Как сообщает Politeka.net, Дорофеева не могла не поддержать любимого, и поделилась отрывком из музыкального видео в своем Инстаграм.

На кадрах Дантес стоит посреди комнаты в черном костюме и цветастой рубашке, а в этот момент к нему стремительно приближается роскошная девушка, которая тут же дает певцу пощечину. Затем красотка хватает голову Дантеса «в замок» и ведет его за собой, трепля его по волосам. Артисту не остается ничего другого, кроме как следовать за ней.

«Моя любовь! Я поздравляю тебя с премьерой!!! Ты нереально талантливый», - написала Дорофеева в подписи к видео.

Ее муж тут же поблагодарил супругу за комплимент.

«Спасибо, родная!!! Спасибо, что всегда рядом!!», - написал он в комментарии.

Поклонники артистов также активно комментируют видео.

«Вы так мило поддерживаете друг-друга», «Это ваш месяц. Надя выпустила первую сольную песню и клип Вова новую песню и клип», «Очень крутой!!! Наде повезло с мужем а мужу с женой!», «Любовь о которой можно только мечтать», «Вы с Вовой пример настоящей и искренней любви!», «Надюша, пора начать кормить Вову хорошо, что он бедненький совсем исхудал», - пишут люди.

Напомним, Могилевская страстно прижалась к Дорофеевой, не сдержав эмоций: «До потери пульса…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева ошарашила движениями в прозрачной сетке, украинцы не оценили: «Бузова уже есть, зачем копия?».

Также Politeka писала, что Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций: «Это ее личный наркотик».