Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в дивному образі

На фото Івлєєва позує у футболці, посміхаючись і задерши руку вгору. Волосся у Настя було розпущеним, а голову для кадру зірка трохи підняла. Поруч можна побачити малюнок-карикатуру на знімок телеведучої. Він був досить смішним, з дивним носом і лініями-"волоссям" з підборіддя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Подруга Насті Юлія Коваль відразу пожартувала над телеведучою: "це волосся з підборіддя?".

"Слабо знайти оригінал", - підписала публікацію красуня.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"ці фото ідентичні, де оригінал ?!!!", "блін Насть, а чого так складно?!", "Справа чисто Юлька Коваль", "ззаду ангел, прийшов за своїми білосніжними зубами", " О Боже, що це?", "Шедевр", " зліва на малюнку, як жива...".

Повідомлялося, що зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлєєва, вирішила змінити імідж.

На фото вона постала в абсолютно незвичному для себе образі. У Ивлеевой були довге чорне волосся, які вона прим'яла чорною шапочкою. З першого погляду красуню було не впізнати. Ймовірно,

Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і решки" побешкетували з гарячою подружкою на вулиці

А ще Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і Решки" приспустила штани, засвітивши на камеру мікро-трусики

Також Politeka повідомляла, що" почорніла "Івлєєва з" Орла і решки " здивувала несподіваним рішенням



