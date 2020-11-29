Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в необычном месте и образе

На кадрах Ивлеева позирует в шапке, шарфе и куртке. Звезда показалась близко к камере, снимая саму себя. Настя пела песню про лед странным голосом. Вокруг был снег, а сама звезда, видно, множество раз падала в него. Ролик получился забавным и даже безумным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Попробуйте отгадать где я. Тому, кто третий отгадает страну", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более миллиона раз и написали комментарии:

"Настюша. Боже, как тебе идёт этот стиль , смотрю на тебя и думаю что за красавица перед мной, вот есть такие люди кому с детства досталась красивая внешность? Вот это ты, у тебя фигурка как статуэточка, лицо красивое , приятный ангельский голосочек, выкладывай фотки почаще", "Это что, Морген пел?", "Вот это голос".

Сообщалось, что ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева показала свое перевоплощение в ванной.

Сначала девушка в ненакрашенном виде расположилась у зеркала в черной футболке. Первым делом она нанесла тональный крем, затем подвела ресницы, напудрила щеки и накрасила губы блеском.

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