Такими їх мало хто бачив

Сьогодні важко уявити, що колись відомі голлівудські зірки вперше прийшли на знімальний майданчик, де не відчували себе, як риба у воді

Politeka.net вирішила згадати перші ролі найвідоміших акторів і актрис. Неймовірно бачити їх такими юними.

Голлівудський красень Джонні Депп вперше з'явився в кіно, коли йому було 20 років. Він з'явився в епізодичній ролі у фільмі "Кошмар на вулиці В'язів", де його кровожерливо вбили.

Анджеліна Джолі вперше з'явилася в кіно завдяки своєму батькові. Незважаючи на складні стосунки іноді Джон Войт брав дочку в кіно і на червону доріжку. Дебют Енджі відбувся у фільмі "У пошуках виходу".

Леонардо Ді Капріо вперше засвітився в серіалі "Розана", зігравши однокласника головних героїв. Крім цього, актор з'явився у фільмі "Зубастики-3".

А ось Бред Пітт починав з масовки. Вперше в кіно він зіграв офіціанта. Це сталося у фільмі "Нейтральна смуга" з Чарлі Шином.

Наталі Портман пощастило більше, ніж іншим. Її перша роль стала однією з найвідоміших. Матильда з "Леона" досі асоціюється з цією актрисою.

Кіану Рівз до кіно встиг знятися в рекламі кока-коли і сухих сніданків.

До речі, зірка серіалу "Друзі" теж знімалася в рекламі до того, як прославитися.

Нагадаємо, що скандальний Джонні Депп зустрів нове кохання: "Молода, багата і...".

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