Голлівудська актриса Анджеліна Джолі зачарувала пікантною поведінкою на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилося архівне фото, на якому ще молода Джолі бавиться на пляжі.

Красуня була одягнена в легке чорне плаття, під яке вона не стала надягати нижню білизну. Джолі щасливо сміялася, високо задираючи платтячко, щоб не намочити його. Вона нахилилася вперед, ледь не випустивши свій великий бюст. Варто відзначити, що фото виглядало неймовірно спокусливо. Хижа краса Джолі звела з розуму її шанувальників. Вона виглядала, як дика троянда.

Як відомо, раніше Анджеліна Джолі часто брала участь у пікантних фотосесіях. У старих архівах багато її знімків в прозорих нарядах, нижній білизні і абсолютно без одягу. У фільмі "Джіа" актриса і зовсім знялася повністю оголеною.

Сьогодні актриса уникає подібних зйомок. Вона вибирає все більш спокійні ролі. Складається враження, що в її житті більше немає місця божевільним вчинкам. Зараз зірка повністю зосереджена на вихованні шістьох дітей і судах з екс-чоловіком Бредом Піттом.

Раніше ми писали, що Джолі спустила платтячко, заінтригувавши хижим поглядом. Красуня сиділа на стільці і дивилася в камеру.

Нагадаємо, що неприборкана Анджеліна Джолі в сміливому боді задерла ніжки, змусивши чоловіків кричати від захвату: "Ням!".

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