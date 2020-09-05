Всесвітньо відомий голлівудський актор Джонні Депп, схоже, знайшов нову любов

57-річний Депп, який через місяць приступить до зйомок продовження саги "Фантастичні тварини" в Лондоні, з радістю полетить до столиці Великобританії. І причина - не тільки в роботі, передає Daily Mail.

За інформацією таблоїдів, на Джонні в Лондоні чекає 33-річна актриса і модель Софі Германн, з якою актор нібито зустрічається.

Дівчина прославилася після того, як знялася в телевізійному шоу про життя спадкоємців найбагатших сімей міста «Золота молодь Челсі".

Пару бачили разом в одному з лондонських готелів, а познайомилися закохані, за інформацією все тих же таблоїдів, на початку року. Подейкують, що ініціатором знайомства була Софі, яка залишила свій номер телефону на клаптику паперу, просунувши його між струн гітари Джонні.

Спочатку вони спілкувалися по телефону, розмовляючи годинами, а потім зустрілися.

Варто відзначити і той факт, що в останні місяці Деппу часто доводилося літати в Лондон, де розглядався позов актора проти видавця британського таблоїду The Sun. Голлівудська знаменитість звинуватила видання в наклепі, оскільки те поширило відомості про рукоприкладство, надані колишньою дружиною американця Ембер Херд.

Свідки надали суду факти, які вказували на зради актриси, її агресію по відношенню до чоловіка і своїх помічників.

Нагадаємо, що у Вищому суді Лондона 7 липня були відновлені судові розгляди у цій справі. На суд екс-подружжя прийшло окремо. Депп приїхав на машині в супроводі охорони, а Херд влаштувала театралізовану виставу. Вона йшла на суд, тримаючись за руки зі своїм захистом.

Адвокат Деппа у відповідь на звинувачення в домашньому насильстві представив безліч доказів, коли саме Херд била і знущалася над актором. Так, в 2015 році вона кинула в нього пляшку горілки, сильно поранивши палець. Перед цим під час перельоту на чартерному рейсі актриса ображала і била його по обличчю.

Нагадаємо, що Ембер Херд влаштувала гарячі ігри з подружкою-трансгендером, фото: Джонні Депп кусає лікті.

Як повідомляла Politeka, Депп розкрив брудні подробиці зрад Ембер Херд, Маск був не єдиний: "Перекидалася з подружкою і...".

Також Politeka писала, що рідкісне фото 18-річного сина-красеня Джонні Деппа розбурхало мережу.