Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму хижою красою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок знаменитості в Instagram з'явилося архівне фото із зіркою. Красуня позувала на камеру у вельми непристойній і навіть вульгарній кофтині, яка ледь прикривала її пишний бюст.

Образ Джолі вийшов дуже спокусливим і вельми сміливим. З декольте стирчали мережива її нижньої білизни. Волосся у актриси було розпущене. Воно трохи прикрило обличчя Анджеліни, яка в цей час сміливо дивилася в кадр.

Шанувальники прийшли в захват від фото, залишивши під ним багато приємних слів.

"Ось це так! я закохався", «мрія», "чудово", "Ти така чудова... чуттєва і бездоганно красива", "красива жінка", «кошеня», «захоплююча», "дуже добре красиве дуже молоде обличчя", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі похвалилася тонкою талією в тісному корсеті. Жінка підняла руки, щоб шанувальники могли розглянути її ідеальну фігурку.

Варто відзначити, що до народження дітей у актриси був вельми специфічний характер. У Голлівуді у неї була репутація поганої дівчинки. Вона була відома безрозсудними вчинками.

Нагадаємо, що чуттєва Анджеліна Джолі запаморочила голову видом в сукні з декольте до пупка:"так можна і потонути".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Анджеліна Джолі в мокрій маєчці пограла язичком і показала дещо цікаве: «Вау, дуже жарко».

Також Politeka писала, що гаряча Анджеліна Джолі розставила ніжки, засвітивши пікантні місця:"всі вітають королеву".