Сегодня трудно представить, что когда-то известные голливудские звезды впервые пришли на съемочную площадку, где не чувствовали себя, как рыба в воде
Politeka.net решила вспомнить первые роли самых известных актеров и актрис. Невероятно видеть их такими юными.
Голливудский красавчик Джонни Депп впервые появился в кино, когда ему было 20 лет. Он появился в эпизодической роли в фильме «Кошмар на улице Вязов», где его кровожадно убили.
Анджелина Джоли впервые появилась в кино благодаря своему отцу. Несмотря на сложные отношения иногда Джон Войт брал дочку в кино и на красную дорожку. Дебют Энджи состоялся в фильме «В поисках выхода».
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Леонардо Ди Каприо впервые засветился в сериале «Розана», сыграв одноклассника главных героев. Кроме этого, актер появился в фильме «Зубастики-3».
А вот Брэд Питт начинал с массовки. Впервые в кино он сыграл официанта. Это произошло в фильме «Нейтральная полоса» с Чарли Шином.
Натали Портман повезло больше, чем остальным. Ее первая роль стала одной из самых известных. Матильда из «Леона» до сих пор ассоциируется с этой актрисой.
Киану Ривз до кино успел сняться в рекламе кока-колы и сухих завтраков.
Кстати, звезда сериала «Друзья» тоже снималась в рекламе до того, как прославиться.
Напомним, что скандальный Джонни Депп встретил новую любовь: "Молода, богата и...".
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