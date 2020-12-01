Зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко посвітила стрункою фігурою в нижній білизні
Відома красуня давно отримала величезну популярність в мережі, передає Politeka.net. Зараз на артистку підписано 1,1 мільйона осіб.
Варто відзначити, що Василенко не тільки актриса, але модель і Instagram-блогер.
На момент зйомок серіалу "Школа" Єлизавета була повнолітньою, тому вона сміливо розміщувала в соцмережах відверті оголені фото. Зараз зірка вважається однією з найпопулярніших українок.
Модель розмістила сміливі кадри у своєму Instagram, на яких позує в білизні разом з подружками. Красуні, мабуть, вирішили повторити образи моделей "Victoria's Secret", надівши на спину крила різних кольорів.
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Варто відзначити, що Єлизавета вибрала білизну в рожеву квіточку. Привертали уваги її струнка фігура, а особливо тонка талія і плоский живіт.
Блогерка зняла себе в дзеркало, і виставила язик.
Пізніше на вона з'явилася в кадрі разом з красунями-подружками - можна сказати, що моделі Victoria's Secret позаздрять таким видам.
Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко позувала в махровій кофті, рожевому топіку і блакитних спортивних штанях. На одному з фото дівчина покривлялася на камеру, високо задерши руки, так що разом з ними піднявся вгору і топік, оголивши її чарівний животик.
"яка?🦋 💖 ",- актриса попросила шанувальників вибрати краще фото.
Нагадаємо, Єлизавета Василенко постала в білосніжному топі і облягаючих шортах, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.
"Йоу", - коротко йдеться в повідомленні.
Фото помітили і її шанувальники, які написали їй багато приємних повідомлень.
Нагадаємо , Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.
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