Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко посветила стройной фигурой в нижнем белье

Известная красотка давно получила огромную популярность в сети, передает Politeka.net. Сейчас на артистку подписан 1,1 миллион человек.

Стоит отметить, что Василенко не только актриса, но модель и Инстаграм-блогер.

На момент съемок сериала "Школа" Елизавета была совершеннолетней, поэтому она смело размещала в соцсетях откровенные обнаженные фото. Сейчас звезда считается одной из самых популярных украинок.

Модель разместила смелые кадры в своем Инстаграм, на которых позирует в белье вместе с подружками. Красотки, видимо, решили повторить образы моделей "Victoria’s Secret", надев на спину крылья разных цветов.

Стоит отметить, что Елизавета выбрала белье в розовый цветочек. Привлекали внимания ее стройная фигура, а в особенности тонкая талия и плоский живот.

Блогерша сняла себя в зеркало, и выставила язык.

Позже на она появилась в кадре вместе с красотками-подружками - можно сказать, что модели Victoria’s Secret позавидуют таким видам.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко позировала в махровой кофте, розовом топике и голубых спортивных штанах. На одном из фото девушка покривлялась на камеру, высоко задрав руки, так что вместе с ними поднялся вверх и топик, оголив ее прелестный животик.

"какая?🦋💖", - актриса попросила поклонников выбрать лучшее фото.

Напомним, Елизавета Василенко предстала в белоснежном топе и облегающих шортах, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

«Йоу», - коротко говорится в сообщении.

Фото заметили и ее поклонники, которые написали ей много приятных сообщений.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.

Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.