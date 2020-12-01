Співаку Сергію Лазарєву вдається протягом шести років тримати інтригу

Конспірологічним здібностям артиста можна позаздрити. Сергій ні під яким приводом не розголошує особу матері свого 6-річного сина Микити і 2-річної дочки Анни.

Як передає Politeka.net, суперечки з приводу жінки, яка виносила дітей для Лазарєва (а він зазначав в одному з інтерв'ю, що у них одна мати) ніяк не вщухають. У Instagram з'явилося загадкове фото дівчини, яка обіймає хлопчика, який як дві краплі води схожий на Микиту. Її відразу ж охрестили матір'ю дітей артиста.

Користувачі бурхливо обговорюють ситуацію:

"Носи у них подібні. Широкі))😀"

"Він говорив що у сина і дочки мати одна"

"Різні діти 😲 😲 😲 "

"Одне обличчя"

"Брови різні начебто, а так схожі )"

"Дітки зовсім різні" - "чому ви пишете, що різні діти, дуже схожі, особливо носи картоплею😂"

"На тата не схожий жодного разу..."

Однак, правда, виявилася куди прозаїчніше. Дівчина на фото, нібито з Микитою, насправді не має ніякого відношення ні до Лазарева, ні до його дітей. Вона сама розповіла в своєму Інстаграм про забавний випадок, після якого в Мережі пішли гуляти її знімки.

"Тиждень тому я стояла на касі в магазині і зловила погляд продавщиці, вона прям пялілась... знаєте, цікавий погляд такий з питанням. Після того, як я розрахувалася, вона все-таки не витримала!! І задала найнесподіваніше в той вечір питання - ви мама сина Лазарева?? це його брат?! Я розсміялася і відповіла, що це секрет🤪 тепер кожен раз, коли заходжу в цей магазин, бачу, як вона перешіптується з колегою😂 нехай таємне залишається таємним ... ⠀

Хоч убийте, я схожості не бачу🤦🏻♀️а ви потрапляли під роздачу порівнянь з популярними людьми?)", - поділилася дівчина.

До цього Лазарєв, у якого журналісти періодично випитують правду, заявляв, що не боїться, що мати дітей коли-небудь заявить про права на малюків.

"По-перше, сурогатна мати не є біологічною матір'ю. По-друге, потенційна сурогатна мати добровільно йде на це, проходить бесіди з психологами, які визначають, наскільки вона готова до такої роботи. Загалом, Аня і Микита - тільки мої діти», - заявляв артист.

На зауваження, що хлопчикові і дівчинці не вистачає материнської ласки Сергій категоричний у своїх відповідях - мовляв, діти ростуть в любові і йому вдається поєднувати роль обох батьків.

Раніше в мережі ходили чутки, що матір'ю Микити і Ані є давня подруга співака Анна Білодєдова. Провівши власне розслідування, фанати встановили, що пара кілька років тому зверталася в агентство нерухомості, бажаючи придбати будинок побільше - дівчина, яка була в цей момент з Сергієм, не приховувала животика - а через деякий час з'явилася Аня.

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